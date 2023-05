Waarnemers kritisch voor Turkse stembusgang: “Niet voldaan aan beginselen van democratische verkiezingen”

Na de verkiezingen van zondag in Turkije hebben waarnemers gewezen op tekortkomingen in de gang van zaken tijdens de verkiezingsdag. “Turkije heeft niet voldaan aan de beginselen van democratische verkiezingen”, zei Frank Schwabe, hoofd van de waarnemingsmissie van de Raad van Europa, maandag in Ankara.

“Er was een gebrek aan transparantie bij het tellen van de stemmen”, aldus de delegatie. De verkiezingsautoriteit moet duidelijk maken hoe ze de verkiezingsresultaten precies publiceert. De autoriteit wordt ervan beschuldigd onder invloed van de regering te staan.

Ook vóór de verkiezingen was er geen sprake van een gelijk speelveld. De regerende AKP onder Recep Tayyip Erdogan had “ongerechtvaardigde voordelen”, bijvoorbeeld wat betreft de berichtgeving in de media. De Turkse regering controleert grote delen van het medialandschap. De oppositie is in sommige gevallen massaal onder druk gezet.

Ook de lage opkomst in de regio’s die begin februari zwaar door aardbevingen werden getroffen, was een reden tot bezorgdheid. “Er waren geen wettelijke belemmeringen, maar de emotionele belasting was groot.” Officiële gegevens over de opkomst in de getroffen gebieden zijn vooralsnog niet beschikbaar.