Moeder (22) toont wat kind “binnen de 5 minuten” kan aanrichten met pot zwarte verf

Bethany Harvison (22) dacht dat ze haar zoontje wel enkele minuten alleen kon laten terwijl ze in een andere kamer aan het werk was. Maar toen de Amerikaanse weer in de woonkamer kwam, zag ze wat hij “binnen de vijf minuten” kan aanrichten met een pot zwarte verf die hij had gevonden. De beelden van schilderwerken werden al miljoenen keren bekeken op sociale media, waar Bethany ook deelde dat ze alles weer proper had gekregen. “Het was makkelijker dan gedacht”, klinkt het. “Gelukkig hebben we leren zetels...”