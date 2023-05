AC Milan rekent op Rafael Leão voor return tegen Inter: “Als alles volgens plan verloopt, is hij morgen beschikbaar”

Na de 0-2-nederlaag vorige week staat AC Milan voor een bijzonder zware opgave. Wil het alsnog doorstoten naar de Champions League-finale, dan zal het een dubbele achterstand moeten ophalen tegen stadsrivaal Inter. Geen sinecure, Inter draait de laatste weken weer op volle toeren, terwijl er een crisissfeer heerst bij Milan.

Toch wil coach Stefano Pioli nog niet weten van een uitschakeling. “Niemand denkt nog dat AC Milan de finale kan bereiken”, vertelde de Italiaan op zijn perspraatje. “Maar ik weet dat we een geweldig team hebben en dat mijn spelers sterk zijn. We hebben vorige week fouten gemaakt, maar het verleden is het verleden.”

“We willen ons absoluut plaatsen voor de finale. Dat is iets wat niemand had voorspeld. Net zoals niemand bij het begin van deze campagne had voorspeld dat we de halve finales zouden bereiken.”

Pioli kreeg in aanloop naar de terugwedstrijd tegen Inter alvast goed nieuws. De kans wordt met de dag groter dat de Italiaan morgen beroep kan doen op superster Rafael Leão. De Portugese flankspeler was vorig seizoen de absolute uitblinker in Milaan, maar een blessure hield Leão aan de kant in de heenwedstrijd. “Hij voelt zich beter”, aldus Pioli. “Als alles volgens plan verloopt, is hij beschikbaar morgen.”