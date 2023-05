Nog één eindrondewedstrijd - donderdag tegen Opitter - en dan geeft voetbalclub Eendracht Henis er (voor minstens één seizoen) de brui aan. “Met pijn in het hart, want ik betwijfel zelfs of er in ons dorp ooit nog op competitieniveau gevoetbald zal worden”, zucht secretaris Rina Clerinx van de Tongerse derdeprovincialer.