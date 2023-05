De Nachtwacht trekt door de straten van Sint-Martens-Voeren

Op en rond op en rond de feestweide aan De Komberg en in het Paviljoen gonsde het drie dagen van activiteiten. Meer dan twintig verenigingen marcheerden door het kerkdorp, een leuk en kleurrijk gebeuren dat enkele duizenden toeschouwers op de been bracht.

Op vrijdag startte het feestweekend met ‘Sjötte-Rock’ in de feesttent. Op zaterdagnamiddag konden liefhebbers ‘kien’ roepen in Het Veltmanshuis. Op zondag kon men het echte schuttersleven ontdekken en was er een ‘Sjötte Feest’. Verschillende groepen in prachtige historische uniformen marcheerden door het dorpscentrum. Vooral de Nachtwachtgilde had veel veel bekijks. Aansluitend werden er schutterswedstrijden gehouden en waren er optredens. (nm)