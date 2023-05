Vrouw sterft toch na coma van 31 jaar, terwijl echtgenoot haar elke dag bezocht

Een Italiaanse vrouw is gestorven nadat ze 31 jaar in coma lag. Haar man, die ten tijde van het ongeluk nog maar anderhalf jaar met haar getrouwd was, is elke dag bij haar op bezoek gegaan.

Miriam Visintin kreeg op kerstavond 1991 een auto-ongeluk in de noord-Italiaanse regio Veneto. Daar kreeg ze hersenschade van, waardoor ze in een coma belandde. Pas anderhalf jaar eerder was ze getrouwd. “We waren zo jong en hadden zo veel plannen”, zegt haar man Angelo Farina. “Het lot is erg wreed voor haar geweest. Ze verdiende dit niet. Zo’n mooie en speciale vrouw zou niet zo moeten sterven.”

Ondanks het feit dat ze nog zo kort getrouwd waren, bezocht Farina zijn vrouw elke dag. Dit lukte alleen tijdens de coronapandemie niet. “Ik besloot meteen om er voor haar te zijn tot haar laatste dag”, zegt hij. “Ik was elke dag tijdens mijn lunchpauze minstens een kwartier in het ziekenhuis. Soms kon ik ook in de avond gaan. Het was geen simpele situatie om te accepteren.”

Twee maanden geleden kwam er vocht in Visintins longen, waardoor ze naar een ander ziekenhuis werd gebracht. Hier stierf ze op 10 mei aan een hartstilstand. “Ze heeft eindelijk rust”, zegt Farina. Zondagochtend werd Visintin begraven.