Dames van Agora Club Tongeren steunen drie goede doelen

Tongeren

Agora Club Tongeren organiseerde voor de derde keer een sspergeavond in Hoeve Dewalleffe in Millen. Voorzitter Sonja Hendriks schetste de historiek van de club: “Onze club werd opgericht op 17 april 2010, als voorzetting van Ladies Circle. ‘Agora’ is de Griekse benaming voor ’plein‘ of ’marktplaats‘, het hart van de stad en de plek waar ontmoeting en inspiratie centraal staat.”

Met de opbrengst van de avond werden drie goede doelen gesteund: BCG kreeg 1.500 euro, dat wordt besteed aan de inrichting van een breeding centrum. Wens Ambulance Zorg kreeg 1.000 euro. Zij vervullen de laatste wens van terminale zieken. Bindkracht uit Borgloon, een vzw van 13 ouders van kinderen met een mentale achterstand, kreeg 1.000 euro. Ze hebben een villa gekocht voor de opvang van vier zorgbewoners. Met het geld willen ze de tuin aanleggen met een aangepaste schommel. (diro)