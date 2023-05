Cursisten Pentagoon Academie exposeren in Gallo-Romeins Museum

Tongeren

In het Gallo-Romeins Museum is de expo ‘In de ban van de Merovingers’ geopend. Voor dit participatief project heeft een zestigtal cursisten ‘Beeldende Kunst’ van de Pentagoon Academie zich laten inspireren door zeven eeuwenoude Merovingische gebruiksvoorwerpen. Ze kregen hierbij totale creatieve vrijheid. Ze werkten grafisch, plastisch, picturaal, digitaal, experimenteel of in een creatieve mix van diverse kunstvormen. “De hoofdtaak van een museum is objecten verzamelen, bewaren en tentoonstellen. Maar participatie is ook een functie. De cursisten hebben de objecten mogen aanraken in het depot. Ze hebben er hun eigen ding mee gedaan. Met zulke initiatieven bereiken we mensen die misschien anders nooit in een museum komen”, zegt directeur Bart Distelmans. De expo is gratis te bezichtigen tot 27 augustus. (diro)