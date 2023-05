300 Truiense leerlingen maken kennis met de boerenstiel

Sint-Truiden

Driehonderd Truiense leerlingen hebben zopas een land- en tuinbouwbedrijf bezocht tijdens de ‘BinnenBijBoerenDagen’. De jongeren konden ondervinden hoe het eraan toe gaat in land- en tuinbouwbedrijven. Door een combinatie van leren en beleven ontdekten ze waar het voedsel op hun bord vandaan komt. Op het tuinbouwbedrijf Juwel-Fruithof van Gunther Vanleeuw kregen ze uitleg over allerlei aspecten van de tuinbouw, wijnbouw, akkers, vee, bijen, fruit en landbouwmachines. “Op school leren ze over de uitstoot van broeikasgassen en de impact op het klimaat. Hier vertelt men welke investeringen en innovaties door de land -en tuinbouwers gedaan worden om de uitstoot te verminderen en hun ecologische voetafdruk te verkleinen”, zegt schepen van Flankeren onderwijsbeleid Nina Kvikvinia. (jcr)