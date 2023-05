‘Onuitroeibare’ plant bedreigt nu zelfs onze stroomvoorziening, schapen moeten het oplossen

De Japanse Duizendknoop is wat experts een invasieve exoot noemen. Waar de plant de kop opsteekt, is die haast onmogelijk nog weg te krijgen. De lange, sterke wortels kunnen bovendien funderingen beschadigen of zelfs een wegdek vernielen.

En dat baart Elia zorgen, de uitbater van het Belgische hoogspanningsnet. Onder meer op de terreinen van een hoogspanningsstation van Elia in Massenhoven, in de Antwerpse Voorkempen, woekert de plant.

Net dat station is een “cruciale ader in het 380.000 Volt-netwerk van Elia”, aldus het bedrijf. “Het is onderdeel van de hoogspanningsverbinding richting Kinrooi en Maaseik”, en hierdoor “de ruggengraat van ons elektriciteitsnetwerk waarlangs grote hoeveelheden elektriciteit worden getransporteerd”.

En dat mag niet verstoord worden door een “schadelijke, uitheemse woekerplant met robuuste worstelstokken en -stengels, die in staat zijn om schade te veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen”.

Geen garantie

Elia zet daarom de komende tijd een kudde van 50 schapen in om de erg hardnekkige woekerplant rondom het hoogspanningsstation te bestrijden. De bedoeling is de schapen het terrein intensief te laten begrazen “om zo de plant uit te putten”, aldus Elia-woordvoerder Simon November. Of de methode effectief is, moet overigens nog blijken.

Dat zegt ook Marijke Thoonen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), een experte op het vlak van de bestrijding van Japanse Duizendknoop. “De begrazing zal minstens erg intensief moeten gebeuren en gedurende langere tijd. En dan nog is er geen garantie dat de Japanse Duizendknoop hierdoor effectief zal verdwijnen.”

Maar betere manieren zijn simpelweg niet voorhanden. “Er wordt al jarenlang naar gezocht”, aldus Thoonen. “Maar tot op vandaag is er nog steeds geen eenvoudige, goede manier gevonden om de Japanse Duizendknoop te doen verdwijnen.”

Nadeel van de Japanse Duizendknoop is overigens niet alleen dat die forse schade én een zenuwinzinking bij tuiniers kan veroorzaken, de plant woekert ook zodanig sterk én snel dat inheemse plantensoorten compleet verdrongen worden.