Kanne herdenkt oorlogsslachtoffers op serene wijze

Riemst

Zondag 14 mei vond op initiatief van de Koninklijke Nationale Strijdersbond in Kanne de jaarlijkse herdenking plaats van de oorlogsslachtoffers. De plechtigheid begon om 10.30 uur in de Sint-Hubertuskerk met een viering waarin pastoor Jef Lemmens voorging. De viering stond in het teken van de lokale slachtoffers van beide wereldoorlogen, de gesneuvelde Grenadiers en geallieerden uit WO II en ook de talrijke slachtoffers van het huidige geweld in Oekraïne werden niet vergeten. De Koninklijke Fanfare Alliance zorgde voor de muzikale omlijsting. Dat gebeurde nadien ook aan het oorlogsmonument in de Brugstraat waar schepen Peter Neven een bloemenkrans neerlegde. Nadien volgde ook een bloemenhulde op het erepark van de Grenadiers aan de Sussersel en bij het Sergeant Norcrossmonument boven op de Tiendenberg. (eva)