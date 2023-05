Vredesplan Zelenski moet basis voor onderhandelingen zijn, vindt EU: “Oekraïne is het land dat brutaal werd aangevallen”

Het vredesplan van de Oekraïense president Volodimir Zelenski moet de basis vormen voor alle onderhandelingen over vrede in Oekraïne. Dat hebben Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Europese Raadsvoorzitter Charles Michel maandag onderstreept aan het begin van een week van druk internationaal overleg over de oorlog.

“Oekraïne is het land dat brutaal werd aangevallen. Het is dan ook het land dat de kernprincipes voor een rechtvaardige vrede zou moeten stellen. President Zelenski zegt zelf dat hij openstaat voor gesprekken, maar zijn vredesformule zou de basis voor alle inspanningen moeten zijn”, zo beklemtoonde von der Leyen.

Chinese gezant

Dinsdag komt in Oekraïne de Chinese gezant voor Euraziatische Zaken Li Hui aan. Hij is de hoogste Chinese diplomaat die in het land neerstrijkt sinds de Russische invasie in februari vorig jaar. Het onderstreept de Chinese ambities als vredesstichter, maar het Westen is op zijn hoede. Peking heeft de invasie nooit veroordeeld en in het Chinese twaalfpuntenplan wordt slechts in algemene termen verwezen naar het principe van de territoriale integriteit van alle landen.

“We hopen echt dat China een positieve rol zal spelen om Rusland ervan te overtuigen om de agressie te stoppen en het VN-Charter te respecteren”, zei Michel. Hij hamerde er nogmaals op dat er in deze militaire confrontatie “een agressor” en “een slachtoffer” is. “Wanneer Rusland de territoriale integriteit van Oekraïne respecteert, dan kan de oorlog meteen beëindigd worden”, verklaarde de Belgische oud-premier.

Telefoongesprek

Von der Leyen zei wel dat het “heel goed” was dat de Chinese president Xi Jinping “eindelijk, veertien maanden na de start van de invasie” met Zelenski heeft gebeld. “Hij heeft ongetwijfeld invloed op president Vladimir Poetin. Als permanent lid van de VN-Veiligheidsraad heeft China ook een bijzondere verantwoordelijkheid om net als iedereen al het mogelijke te doen opdat Rusland de agressie stopt”.

Von der Leyen en Michel blijven ook ijveren voor Russische aansprakelijkheid. Op een top van de leiders van de Raad van Europa in IJsland zullen ze dinsdag beslissen over de oprichting van een schaderegister in Den Haag. “Een eerste, goede stap naar Russische compensaties”, meent von der Leyen. Later deze week gaat het naar Japan, waar de leiders van de G7 het onder meer zullen hebben over maatregelen om de omzeiling van hun sancties tegen Rusland aan te pakken.