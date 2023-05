Grensoverschrijdende poëziewedstrijd afgesloten met stijlvolle prijsuitreiking

Lanaken

In het cultureel centrum van Lanaken viel zondag 14 mei het doek over de grensoverschrijdende poëziewedstrijd ‘de Maas’. Leerlingen van 13 middelbare scholen uit beide Limburgen deden eraan mee en stuurden 1.488 gedichten in. De wedstrijd werd georganiseerd door het Algemeen-Nederlands Verbond regio beide Limburgen, de Orde van den Prince afdelingen Maastricht en Maasland en de Marnixring Land van Loon - Nieuw Eyck.

“Het beoordelen van de 1.500 gedichten gebeurde door een jury van 30 deskundigen”, zegt Guy Willems, voorzitter van de Marnixring. “Er werden 60 gedichten geselecteerd, 10 per leeftijdsgroep, en daaruit kwamen uiteindelijk 3 laureaten die met een mooi prijzenpakket.”

Bij de 12-jarigen ging de hoofdprijs naar Elisabeth Vandoren, bij de 13-jarigen naar Olivia Louw, bij de 14-jarigen naar Lien Caris, bij de 15-jarigen naar Norah Van den Hoven, bij de 16-jarigen naar Sofia Cremers en bij de 17-jarigen en ouder naar Rafael Mota Crucho. (eva)