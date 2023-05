Lindeschool schenkt ruim 7.000 euro aan onderwijsprojecten in Nepal

Pelt

De 400 schoolkinderen van basisschool De Linde (Overpelt) hebben maar liefst 7322,55 euro verzameld voor onderwijsprojecten in Nepal, het gaat om de opbrengst van een sponsorloop bij de vastenactie. Het bedrag wordt overgemaakt aan de vzw Namaste Nepal-Belgium. Voorzitter Guido Van Briel, voorzitter van Namaste Nepal-Belgium: “We steunden de voorbije jaren Nepalese scholen met studieboeken, computers, laptops, printers, sportmaterialen, verzorgingsproducten, mondmaskers, educatief materiaal,... Recent nog financierden we ook de bouw van nieuw sanitair in een school. Lokale bewoners werden betrokken bij de uitvoering van de werken, zo konden zij ook wat verdienen.” De hele Lindeschool was present bij de symbolische cheque-overhandiging aan de vzw Namaste Nepal-Belgium. (path)