Vrijwilligers verdelen 1.400 ontbijten op Moederdag voor Kom op Tegen Kanker

Pelt

De ontbijtactie van de werkgroep Kom op tegen Kanker was zondag in Pelt met zo’n 1.400 ontbijtpakketten een succes. De formule was gewijzigd. De ontbijten die in het verleden door vrijwilligers aan huis werden geleverd moesten na voorinschrijving worden afgehaald. Josée Beutels van de werkgroep spreekt toch van een succes. “Vroegere ontbijtacties scoorden beter. Met corona is wel een en ander veranderd. Zo is het rondrijden en leveren aan huis weggevallen. Er was wel hulp van verenigingen om 17.000 brievenbussen in Pelt van een flyer te voorzien. Vrijwilligers vulden in de turnzaal van de school vrijdag, zaterdag en zondag keurig de ontbijtdozen. De inhoud ervan werd bijeengebracht door sponsoring. Zondag leverden Peltse bakkers als laatste hun bijdrage met verse pistolets.” (path)