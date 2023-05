Onze tv-tips: hartverscheurend drama, geheim agent en interieurarchitectuur

It’s a Sin

Canvas, di, 23.05u

Misschien wel de beste serie die op de Britse televisie te zien was in 2021. In elk geval alom geprezen en overladen met tv-prijzen. Over een aantal jonge homoseksuele jongens in 1981 die samen een appartement huren in Londen, hun seksualiteit ten volle willen beleven, maar te maken krijgen met een onzichtbare vijand: aids. Een verhaal waar je niet onberoerd bij blijft. (tove)

Andrée Putman - De grande dame van de interieurarchitectuur

NPO2, di, 22.40u

Andrée Putman geldt als de eerste Franse interieurarchitecte die internationale faam bereikte in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. Haar sobere, monochrome ruimtes drukten een onuitwisbare stempel op de wereld van de interieurarchitectuur. Vandaag inspireert ze nog steeds ontwerpers. Maak in deze mooie documentaire kennis met de vrouw achter de vele interieurs. (tove)

© ©Courtesy of Marcus Leatherdale

Skyfall

VTM3, di, 20.35u

Een van de beste Bondfilms, terecht dat die de meest bezochte film uit de franchise is. De opbrengst bedroeg ruim 1 miljard euro. Deze keer krijgt de geheim agent af te rekenen met een cyberterrorist die een aanval inzet op MI6. Hij heeft een harde schijf gestolen met de namen van alle undercoveragenten en lekt die één voor één op internet. Prima acteerwerk van slechterik Javier Bardem. (tove)