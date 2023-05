Meisje overleden aan gevolgen schietpartij in school in Belgrado

Een tienermeisje dat gewond raakte tijdens de schietpartij in een school in Belgrado, is maandag aan haar verwondingen overleden. Dat meldt de Servische staatstelevisie RTS. Haar overlijden brengt het aantal doden bij het geweld op tien.

Op 3 mei schoot een adolescent van dertien in zijn school in Belgrado acht scholieren en een beveiliger dood. Zeven personen - zes scholieren en een leerkracht - werden gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen, een meisje, overleed maandag aan haar verwondingen. Volgens RTS raakte het meisje zwaargewond aan het hoofd en kon ze ondanks inspanningen van de dokters niet meer gered worden.

De leeftijd van het meisje is niet bekend gemaakt, maar alle jonge slachtoffers waren tussen elf en veertien jaar oud. De minister van Volksgezondheid Danica Grujicic bracht haar medeleven over aan de familie van het slachtoffer.

Nieuwe schietpartij

Nog geen 48 uur na de schietpartij in de school werd het Balkanland opnieuw opgeschrikt door een nieuwe schietpartij. Toen had een 21-jarige man acht mensen neergeschoten in een dorpje vlakbij Belgrado. Sindsdien zijn tienduizenden Serviërs in de straten van Belgrado komen manifesteren. Ze eisen het ontslag van de minister van Binnenlandse Zaken en het hoofd van de inlichtingendienst. Daarnaast vragen ze ook meer wetgeving over het tonen van beelden met gewelddadige inhoud in de media.

Volgens een onderzoek van Small Arms Survey zou 39 procent van de inwoners van Servië een vuurwapen bezitten. Het gaat om het hoogste aantal in heel Europa.

President Aleksandar Vucic beloofde na de incidenten een grootschalig ontwapeningsplan voor de bevolking, en de politie patrouilleert nu vaker rond scholen in het hele land. De autoriteiten lieten weten dat de toelating om een wapen te bezitten zou worden verstrengd en het aantal wapenvergunning fors beperkt zou worden. Mensen die een illegaal wapen bezitten, kregen sinds 8 mei één maand de tijd om dit in te leveren zonder ervoor vervolgd te worden. Tot op vandaag werden zo’n 13.500 wapens op die manier bij de autoriteiten ingeleverd.