Negentien brevethouders klaar om eerste hulp te verlenen

Oudsbergen

De voorbije acht weken heeft het Rode Kruis van Oudsbergen negentien nieuwe hulpverlener klaargestoomd. “Een uitzonderlijke groep. Niemand haakte af en iedereen is geslaagd”, vertelt verantwoordelijke Mariet Weetjes. “Ik erg trots want dit was mijn laatste opdracht als verantwoordelijke voor opleiding en vorming. Nu mag ik als professionele medewerker bij het Rode Kruis aan de slag. Ook bedankt aan het team Rode Kruisteam Meeuwen-Gruitrode voor hun medewerking.” De cursisten kunnen nu gepast ingrijpen in noodsituaties en hulp verlenen. “Elke cursist is welkom om het Oudbergse Rode Kruis team te komen versterken. Gebruik uw brevet in de hulpverlening, bij uw sportclub of bij organisaties van fuiven en andere partijen”, feliciteerde schepen Ilse Wevers en burgemeester Goossens. (rdr)