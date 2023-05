Ze zal het nooit meer zo ver laten komen, heeft ze zich voorgenomen. Maar is het duiveltje in Saskia de Coster daarmee verdwenen? Dat niet. In Net echt, haar nieuwe roman, verwerkt de schrijfster het overspel waarmee ze haar leven op z’n kop zette. “Verliefdheid is soms een soort ziekte. Ik vind het zwaar overschat.”