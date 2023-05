“Het vertrek van Onuachu kost ons de titel”: onze lezers geloven niet meer in KRC Genk

“Ze maken al weken lang te veel fouten in de verdediging en staan dikwijls slecht aan de man. Als je de nul niet kan houden, is het moeilijk om wedstrijden te winnen”, schrijft Rita. Net als het grootste deel van onze respondenten gelooft ze niet meer in een landstitel voor Racing. Slechts dertig procent van hen ziet het wel nog goed komen voor de ploeg.

Smeerlapkes

“We zijn de ploeg die dit seizoen wellicht het mooiste voetbal getoond heeft, maar je moet ook lelijk voetbal kunnen brengen. Dat kunnen wij niet. Technisch oogstrelend, maar het ontbreekt ons aan smeerlapkes wanneer nodig”, laat Anthony weten. Gert is het daarmee eens: “Het vat is af helaas.... we missen wat meer smeerlapkes zoals Munoz en een stevige spits vooraan die het verschil kan maken.” (Lees verder onder de debattool.)

Smeerlapkes zijn niet het enige dat de ploeg mist volgens onze lezers. Ze merken namelijk ook een gebrek aan fut en drive op bij de ploeg: “Het is zeker nog mogelijk als je de punten bekijkt. Maar de spirit en het tandje meer is er op dit moment niet meer. Na een heel seizoen bovenaan te staan, begint het nu op te geraken”, vat Lars het samen.

Ten slotte was de transfer van spits Paul Onuachu de doodsteek voor KRC Genk volgens onze respondenten. “Ze creëren geen kansen, spelen niet met het mes tussen de tanden, slikken te makkelijk goals en maken hun schaarse kansen niet af. Het vertrek van Onuachu kost ons wel degelijk de titel”, vertelt Benny.

Revanchegevoelens

Een minderheid van de respondenten gelooft wel nog in de titelkansen van Racing. “Komend weekend winnen we van Union, Antwerp verliest van Brugge en de stand is weer zoals hij was. Tijdens de laatste match thuis gaan we onze revanchegevoelens aanspreken omdat we ons geflikt voelden in Antwerpen”, hoopt Wim.