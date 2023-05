Oekraïne claimt “eerste succesvolle offensief” bij Bachmoet

De leiding van het Oekraïense leger claimt maandag dat de recente vorderingen rond Bachmoet ‘een eerste succesvolle tegenaanval’ zijn in de strijd tegen de Russen. Dat meldt persbureau Reuters. Oekraïne vecht al maanden om controle over de grotendeels verwoeste stad.

Maar Kiev zegt ook dat de situatie in Bachmoet ‘moeilijk’ blijft. Volgens Oekraïne heeft het Kremlin het doel om de stad te veroveren niet gewijzigd en zijn er nieuwe aanvalstroepen naar de buitenwijken van de stad gestuurd.

Het Oekraïense leger zei vorige week al dat het de Russische troepen na maanden van hevige gevechten terug begon te drijven in en rond Bachmoet. Moskou erkende dat zijn troepen te maken kregen met tegenslag ten noorden van de stad.

“De opmars van onze troepen in de richting van Bachmoet is het eerste succes na onze offensieve acties”, zegt kolonel-generaal Oleksandr Syrskyi, commandant van de grondtroepen, in een verklaring op de Telegram-berichtenapp.

“De afgelopen dagen hebben aangetoond dat we vooruitgang boeken en de vijand kunnen vernietigen, zelfs in deze extreem moeilijke omstandigheden”, claimt Syrskyi. “Wij vechten met minder middelen dan de vijand. Tegelijkertijd kunnen we de plannen van de Russen verpesten.”

Kiev zal volgens militaire experts binnenkort een groot tegenoffensief lanceren om te proberen het door Rusland bezette gebied te heroveren. Oekraïense functionarissen stellen echter dat de verrichtingen rond Bachmoet geen signaal zijn dat de bredere tegenaanval is begonnen. President Zelenski zei onlangs nog dat er meer tijd nodig is voor een groot offensief.