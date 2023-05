Olifant gered na 35 jaar in isolatie in horrordierentuin

Dierenrechtenorganisaties hebben een olifant gered uit een omstreden dierentuin in Puerto Rico. Daar leefde ze 35 jaar in isolatie en moest ze foto’s maken met toeristen en kunstjes doen.

Olifant Mundi werd uit het wild gehaald nadat haar moeder was gedood in een olifantenjacht in Zimbabwe. Daarna werd ze verkocht aan de omstreden Mayaguez Zoo in Puerto Rico. Hier leefde ze 35 jaar in isolement en moest ze circuskunstjes doen en foto’s maken met toeristen, terwijl ze ’s nachts in haar eentje vastzat aan een ketting.

Dit weekend hebben dierenrechtenorganisaties World Animal Protection en Elephant Aid International de olifant naar een olifantenopvang in de Amerikaanse staat Georgia gebracht. “We zijn ontzettend blij en opgelucht dat Mundi eindelijk veilig in een opvang is aangekomen”, zegt campagnemanager wilde dieren bij World Animal Protection Nederland Sanne Kuijpers. “Ze heeft bijna haar hele leven alleen doorgebracht, in een klein verblijf met een donkere binnenruimte. Voor het contact met toeristen heeft ze een buitengewoon wrede training ondergaan. Een regelrechte nachtmerrie voor een olifant.”

De Mayaguez Zoo was erg omstreden door de slechte omstandigheden voor de dieren. In een brief van een onderzoekscomité van de Amerikaanse overheid staat dat meerdere dieren waren gestorven, neushoorns mank liepen en een chimpansee ondergewicht had. In februari werd aangekondigd dat de zoo permanent moest sluiten.