Snel zelf een soort van iced tea/limonade/mocktail maken is echt twee keer niks met dit super simpel recept. Je kan naar hartenlust experimenteren met verschillende soorten thee en andere smaken limonade, er kan niets misgaan. Liefhebbers van echte cocktails gieten er gewoon een scheut rum, gin of vodka bij, onze So Billie kan het allemaal aan.

Voor 4 personen

5 minuten (+ het maken van de thee)