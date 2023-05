Zomer van Antwerpen bevestigt komst reusachtige hond Bull Machin

Royal de Luxe kwam de afgelopen 20 jaar al verschillende keren naar Antwerpen met hun spectaculaire voorstellingen. Dit jaar stelt Royal de Luxe haar nieuwste Reus voor aan Antwerpen: de Bull Machin. Hij maakte zijn opwachting al eerder in 2022 in Villeurbanne, nabij Lyon.

“Deze bulldog is een rasechte hond die kwispelt, kwijlt en zijn tong uitsteekt”, aldus Patrick De Groote van Zomer van Antwerpen. “Hij is 4,40 m hoog en weegt 880 kg, net als zijn soortgenoten heeft hij een stevig hoofd van wel 65 kg. Wanneer hij loopt kan hij een topsnelheid van 15 km/u behalen en dat houdt hij wel even vol. Niet altijd evident voor de 12 lilliputters die met hem mee wandelen.”

Wat De Reuzen precies komen doen in Antwerpen, blijft tot de dag van hun bezoek een goed bewaard geheim. “Maar dat het een unieke en onwaarschijnlijke beleving zal zijn, staat vast. Dat ze echt de hele stad bezoeken en alle uithoeken willen zien ook.”

Royal de Luxe, 25 tot 27 augustus, Antwerpen. Gratis. www.dereuzen.be