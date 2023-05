Onze proevers zochten naar de ideale pils. Voor hen is die: kristalhelder, stevig parelend, mooi schuimend, met een licht zoetige aanzet, dorstlessend fris en bitter in de nasmaak. Na 2009 en 2012 is dit onze derde grote pilstest, waardoor we ook de evolutie van deze bieren kunnen zien.