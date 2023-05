Hasseltse Oxfam Wereldwinkel opent vernieuwde winkel op 50ste verjaardag

Hasselt

Met de opening van zijn vernieuwde winkel heeft Oxfam Wereldwinkel zijn vijftigjarig bestaan gevierd. “We zitten ondertussen op onze derde stek in Hasselt”, vertelt coördinator Kristel Vandeloock. “Vandaag kunnen we hier in de Dorpsstraat een beroep doen op 60 vrijwilligers. Kris en Paula, twee van onze pioniers, zijn nog altijd actief als vrijwilliger. Zij herinneren zich nog goed hoe Oxfam in zijn jonge jaren mee actie voerde tegen bijvoorbeeld kernbommen of voor minderheidsgroepen in de samenleving. We werden in die tijd een beetje aanzien als naïeve idealisten, maar ondertussen is gebleken dat onze strijd niet meer dan logisch is en broodnodig is. Onze producten verkopen we niet alleen in onze winkel, maar ook bij stadsbesturen en bedrijven. Tegenwoordig is het aanbod trouwens veel uitgebreider dan koffie en chocolade. Zo bieden we nu onder meer Italiaanse anti-mafiapasta aan, sap uit onze eigen Kempen en artisanaal gemaakte cadeautjes aan. De klemtoon blijft liggen op korte keten en duurzaamheid: hoe kunnen we de producent een zo eerlijk mogelijke prijs geven voor zijn of haar product?” (raru)