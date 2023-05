De droom van Menno is al acht jaar een fijn evenement voor het goede doel

Hasselt

Menno. — © rr

Voor de achtste keer al vond in Tuilt ‘Menno’s droom’ plaats, een actie waarvan de opbrengst gebruikt wordt om vakanties te organiseren voor families van kinderen met kanker. De actie levert ongeveer 15.000 euro op. “Onze zoon Menno is in 2014 op zijn elfde aan kanker overleden en tijdens zijn laatste maanden in het ziekenhuis was Menno zijn droom aan het voorbereiden: een gezellige benefietdag voor het goede doel”, zeggen mama Ann en papa Frank. “Daarom gaan we elk jaar opnieuw aan de slag met de hulp van een 50-tal vrijwilligers om zijn laatste wens te vervullen. Voor ons is dit geen droevige maar een fijne dag omdat we weten dat Menno dit zo zou gewild hebben. Een fijn herdenkingsmoment.” Onder de vrijwilligers die het feest met een ontbijt voor 350 gasten, een familienamiddag en enkele avondlijke optredens in goede banen leidden, ook enkele oud-klasgenoten van Menno. Liane en Noa: “Dit doen we met alle plezier elk jaar opnieuw voor Menno. Hij was zo’n lieve jongen, de vriend van iedereen.” (raru)