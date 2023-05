Door het uitvallen van Evenepoel is Geraint Thomas op z’n 36e plots leider in de Giro: “Na 2020 dacht ik dat mijn kansen in een grote ronde voorbij waren”

“Remco had me gisterenavond nog een berichtje gestuurd dat hij corona had en dat hij me nog veel succes wenste. Ik dacht dat hij een grapje maakte.” Niets was minder waar: Remco Evenepoel verliet de Giro effectief, waardoor Geraint Thomas (36) nu de nieuwe eigenaar is van de maglia rosa. Tijdens de rustdag nam hij ruimschoots de tijd om over de voorbije uren en dagen na te kaarten, en vooruit te blikken op wat nog moet komen.

Door het uitvallen van Remco Evenepoel is de 36-jarige Brit plots leider in de Giro. Al had hij het liever op een andere manier gezien. “Het is een grote teleurstelling voor iedereen, want we wilden er een leuke strijd van maken met alle toppers. Natuurlijk ben ik vereerd om nu in het roze te rijden, maar ik had die trui liever op een andere manier verdiend. Ik wens Remco veel beterschap en hoop dat hij snel weer op de fiets zit.”

“Remco stuurde me gisterenavond heel kort dat hij corona heeft en me nog veel succes wenste, ik dacht dat hij een grapje maakte” Geraint Thomas - Ineos Grenadiers

Het nieuws dat Evenepoel de Giro met corona zou verlaten, sloeg ook bij Thomas als een bom in. Nochtans had de wereldkampioen blijkbaar, even voor hij z’n vertrek online aankondigde, een berichtje gestuurd naar de Brit. “Hij stuurde me heel kort dat hij corona heeft en me nog veel succes wenste”, aldus Thomas. “Ik dacht dat hij een grapje maakte, zoals Roglic eerder. Een soort mentaal spelletje of zoiets.” Maar niets is minder waar: even later kondigde Evenepoel officieel aan dat hij de Giro zou verlaten, Thomas was met verstomming geslagen. “Remco is een topper en een groot verlies voor deze koers, dit wilde ik niet.”

Het zorgt er wel voor dat Thomas en Ineos nu plots aan de leiding staan in de Ronde van Italië. Dat deden ze dus niet 100% zelf, maar de Britse formatie liet in de eerste week wel een sterke indruk na. “Onze ploeg is heel sterk, iedereen is echt op topniveau”, bevestigt Thomas. “ Zowel Tao (Geoghegan Hart, red.) en ik staan er heel goed voor in het klassement, dat is een groot voordeel. We gunnen elkaar alles, dus zullen we telkens de juiste keuzes maken voor het team. We willen als ploeg winnen. Tao en ik zullen nooit egoïstisch zijn. Het is veel leuker om te winnen als je samenwerkt dan dat je enkel maar aan jezelf denkt.”

© Getty Images,

Maar zichzelf al rijk rekenen van de zege, doet de Brit absoluut niet. Hij is zich bewust van de stevige concurrentie. Want zelfs met het uitvallen van Evenepoel, zijn er met o.a. Roglic, Almeida en Vlasov zijn er nog sterke kapers op de kust. “Of ik nu de grote favoriet ben? Aan zulke spelletjes doe ik niet mee. De goksites mogen daarover beslissen, ik zal gewoon mijn best blijven doen op de fiets”, houdt Thomas het bescheiden. “Wat Roglic de laatste jaren bewezen heeft, is fenomenaal. Hij wordt zeker een grote bedreiging voor ons. Maar er zijn nog sterke renners aanwezig. De verschillen zijn klein en de Giro moet nog echt losbarsten. Het wordt heel interessant om de strijd in de bergen te zien.”

Desalniettemin steekt de ex-Tourwinnaar niet onder stoelen of banken dat hij aan een sterke Giro bezig is, en dat op z’n 36e. “Ik was positief verrast over mijn tijdrit gisteren. Ik had niet verwacht om zo dicht op Remco te eindigen. Ik had verwacht dat ik misschien rond plek zes tot 10 zou eindigen, maar het pakte veel beter uit. Ik ben erg gelukkig. Na 2020 dacht ik dat het voorbij was voor mij in de grote rondes, maar nu is deze kans er en ben ik goed bezig. Op rit 18 word ik 37, dus het zou mooi zijn om dan nog leider te zijn. Maar ik wil niet te ver vooruitlopen”, sluit de nuchtere Brit af.