Van speeddate tot altaar: op amper 7 minuten wisten Michael en Annelot dat het goed zat

Zo’n 15 mannen en vrouwen, even veel tafeltjes en een doorschuif­systeem waarbij iedereen 7 minuten tijd krijgt om elkaar te leren kennen. Zo ontmoetten Annelot en Michael elkaar vier jaar geleden. “Ik zat in een fase in mijn leven waarin alles standvastig was”, vertelt Annelot. “Ik had een goeie vriendenkliek, een vaste job als opvoedster… Waar zou ik mijn partner dan nog tegenkomen? Op Facebook kreeg ik voortdurend reclame voor een speeddate in Hasselt. Ik had nog nooit zoiets gedaan, maar ik dacht: waarom niet? Dus schreef ik mij in.”

Of de drempel voor zo’n speed­date niet hoger is dan bijvoorbeeld een ­datingapp? “Ik vond de insteek net tof”, zegt de Truiense. “Iedereen komt daar naartoe om mensen te ­leren kennen. Je hebt dus niks te ­verliezen. Ik was vooral ook heel nieuwsgierig.”

Michael en Annelot. — © rr

Huis

“In het begin van de avond stonden de mannen en de vrouwen wat ongemakkelijk apart”, vertelt Annelot. “Maar de organisatie zelf brak al snel het ijs. De mannen kregen elk een tafeltje, de vrouwen mochten om de beurt aanschuiven. Op een formulier kon je voor jezelf bijhouden hoe het gesprek verliep, zodat je op het eind van de avond kon beslissen wie je nog eens wilde zien. Ik had met iedereen best een goeie babbel.”

En dan schoof Annelot aan bij ­Michael. “Hij was degene met de meeste tattoos, daardoor was hij me bij­gebleven. (lacht) Ook zijn kledingstijl was mijn ding. Én we hadden een fijne babbel. Ons gesprek was ook ­Michael bijgebleven. Hij vertelde dat hij zijn huis verbouwd had, dus vroeg ik naar zijn stijl. Hij liet me raden en ik bleek het helemaal juist te hebben.”

Zo’n twee weken geleden stapten Annelot en Michael in het huwelijksbootje. — © raru

Slabbetje

Na zo’n speeddate mag elke deel­nemer doorgeven wie hij of zij nog eens wil zien. Is er een match, dan worden de gegevens gedeeld. “Een paar dagen na de speeddate stuurden we elkaar een berichtje”, zegt Annelot. “We gingen iets eten in Hasselt. Omdat we nog niet uitgebabbeld ­waren, gingen we nog iets drinken. En daarna nóg eens, want we raakten maar niet uit­gepraat. Dat was meteen een goeie ­indicatie. Na wat ­berichtjes via sociale media en nog wat afspraakjes, werden we een koppel.”

Intussen wonen Michael en Annelot samen in Hasselt en hebben ze een zoontje Castor (18 maanden). Vlak na zijn geboorte kwam er ook een ­huwelijksaanzoek. “Een vriendin van mij kan goed naaien”, zegt Annelot. ­“Michael had haar ingeschakeld om een slabbetje te maken. Daarop stond een egel met de tekst ‘kijk eens op de achterkant’. Aan de achterkant stond: ‘Liefste mama, wil jij met mijn papa trouwen?’”

De verlovingspiercing van Annelot. — © rr

Zus

“Dat wilde ik uiteraard”, zegt Annelot. “Al was ik even in mijn gedachten verzonken. Michael stond langs ons met een doosje, maar ik ben helemaal geen ringenmens. Er bleek dan ook ging ring in te zitten, maar verlovingspiercing. Die heb ik na het aanzoek in mijn oor laten piercen. Voor onze trouw zelf ben ik toch ­gezwicht voor een ring”, lacht Annelot. “Maar het is een hele subtiele ring geworden. ­Michael durft wat meer: hij ging voor een ring met zwarte steentjes. Ons trouwfeest volgt trouwens nog in de zomer. Mijn zus trouwt op 21 juli, daarna vieren we ons feest ­samen, met twee koppels. Dat wordt heel ­speciaal.”