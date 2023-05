Club 51 Hasselt steunt de Kleine Vincent met cheque van 1.000 euro

Hasselt

Jean Verkoyen en Dorien Tschotschia, voorzitter en penningmeester van club 51 Hasselt, hebben een cheque van 1.000 euro overhandigd aan Mieke Verstraeten van de Kleine Vincent in Kuringen. “De opbrengst van onze paasactie, waar we paaseieren en speculaas hebben verkocht”, zegt Jean. “Volgend jaar gaan we dit zeker opnieuw doen.” “En daar zijn we heel blij mee”, zegt Mieke. “De Kleine Vincent, een onderafdeling van Sint-Vincentius, is in 2021 opgericht met als doel de 0- tot 3-jarigen uit kwetsbare gezinnen te steunen door voeding en verzorgingsproducten in te zamelen. Sommige kwetsbare jonge gezinnen slagen er niet altijd in om hun kind het nodige te bieden, wat nadelig is voor de ontwikkeling en de groei van het kind, en daar willen wij dus helpen. Met de 1.000 euro die we nu gekregen hebben gaan we zonnecrèmes voor baby’s en kleuters kopen, want ook daar is met het oog op de zomer zeker nood aan. “ (raru)