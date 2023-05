Genendijk krijgt er in één klap 10 kapelletjes bij

Ham



Middenin de Mariamaand was het voor de parochiegemeenschap van Genendijk een uitgelezen moment om 10 nagelnieuwe kapelletjes te laten inzegenen die deel gaan uitmaken van een extra kapelroute. De gangmakers van het project hadden oorspronkelijk gedacht aan 3 kapelletjes, maar door de grote respons werden het er uiteindelijk 10.

“Dertig jaar geleden waren er hier nog een 20-tal kapelletjes waarvan er nog 5 overblijven”, vertelt initiatiefnemer Danny Van Uytsel. “Dat gaf mij de aanzet om Willy Schuermans onder de arm te nemen om via het verenigingsleven en de politiek een draagvlak te zoeken voor mijn plan om 3 nieuwe kapelletjes te voorzien. Dit alles kreeg een onverwacht grote respons dat we meteen 10 kapelletjes konden timmeren. Aan Mariabeelden hadden we geen gebrek, want die bleven voor een deel bewaard uit vroegere kapelletjes”, weet Danny.

Marcel Loos van de heemkundige kring verzamelde teksten die via een smartphone en een QR-code informatie gaan verstrekken tijdens de kapelletjeswandeltocht die 13 augustus officieel geopend wordt. (sb)