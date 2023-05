“Hasselt heeft last van Albanese drugsverkopers”: 30 maanden cel voor dealer gevraagd

“Hasselt heeft de jongste tijd last van Albanese drugsverkopers”, stelde de procureur maandag in de Hasseltse correctionele rechtbank vast. Tegen een twintiger die in april tegen de lamp liep, is 30 maanden cel gevorderd.

Vorige week is nog 37 maanden cel gevraagd tegen een 21-jarige Albanees die cocaïne in de provinciehoofdplaats kwam afleveren. Maandag was het de beurt aan één jaar jongere landgenoot. Er is ook nog sprake van een derde gelijkaardig dossier. Telkens worden de jongemannen in hun thuisland gerekruteerd. Ze leven er in armoede en moeten rondkomen met nauwelijks enkele honderden euro paar maand. Hier kunnen ze dan weer enkele duizenden euro’s verdienen. Zonder schroom zakken ze af naar Hasselt en eens gevat blijft hun opdrachtgever buiten schot.

Land verlaten

Hetzelfde verhaal viel maandag te noteren in de correctionele rechtbank. Op 4 april hield een patrouille van politie LRH een jonge fietsende Albanees staande die met zijn smartphone bezig was. Een uitleg over waarom hij hier was, kon de twintiger niet geven. Bij een fouille bleek hij 21 pakjes cocaïne en 275 euro cash op zak te hebben. De uitlezing van zijn gsm bracht de speurders naar een adres in Godsheide waar eerder al een huiszoeking gebeurde bij een andere Albanees. Deze keer stootte de politie er op 230 pakjes cocaïne en 2.500 euro cash. “Een Brits nummer stuurde de betichte aan”, schetste de procureur. “Hij was nog maar twee dagen eerder in Eindhoven geland en zijn terugvlucht was ook al geboekt. De Albanese dealers komen enkele dagen naar België en vertrekken dan weer. Hasselt heeft er momenteel last van. Gezien de grote hoeveelheid drugs, gaat het om een zware belasting van de maatschappij. Ik vorder 30 maanden cel en 8.000 euro boete naast de verbeurdverklaring van het geld en de drugs.” Advocaat Laurens Evens wees erop dat de verdachte bekend heeft en goed meewerkte aan het onderzoek. “Toch is het nuttiger om info hogerop de ladder van de organisatie te zoeken. Ik vraag om een straf op te leggen waarbij hij de gevangenis zo snel mogelijk kan verlaten om terug te keren naar zijn thuisland. Door zijn strafregister zal het voor hem niet meer mogelijk zijn om de Europese Unie binnen te komen.” Vonnis op 15 juni.