Illegale Albanees krijgt 1 jaar cel omdat hij rondrijdt met 2.300 kilo potgrond uit plantage

Op 14 oktober 2021 werd de Mercedes Sprinter van de veertiger rond 12.20 uur op de E314 ter hoogte van Genk van de weg gehaald door de politie. De bestelwagen werd gewogen en bleek zwaar overladen. In de laadruimte troffen de verbalisanten 165 zakken van 50 liter gebruikte potgrond aan. “Dat was goed voor 2.300 kilo. Verder staken er ook drie elektrische schakelkasten in, typisch voor in een cannabisplantage”, stelde de Tongerse aanklager. Bij de controle van het Albanese paspoort van de man, bleek hij illegaal in het land te verblijven. Ook zijn Italiaanse verblijfstitel was vervallen.

Onbekende Roemeen

De veertiger beweerde dat hij in Italië verbleef, maar dat hij vier dagen eerder met het vliegtuig naar ons land reisde en aan de luchthaven werd opgepikt door een onbekende man. Hij kon ook niet vertellen bij wie of op welk adres hij logeerde. Volgens hem kreeg hij een telefoon met Nederlands oproepnummer en moest hij een Roemeense man uit Maasmechelen helpen met het transport van de bestelwagen. Zelf beweerde hij niet te weten wat hij in de laadruimte vervoerde.

“Er werd een DNA-swap afgenomen in het bestuurderscompartiment en in de vrachtruimte van de bestelwagen. We vonden een match met DNA op een werkhandschoen in het voertuig. Alles wijst er dus op dat hij wel wist wat er in de vrachtruimte zat”, aldus de Tongerse aanklager.

Volgens de rechter zijn de feiten bewezen. Hij veroordeelde de man maandagochtend tot een celstraf van een jaar en een geldboete van 8.000 euro. De Albanees kwam niet opdagen tijdens de behandeling van de zaak, noch stuurde hij een advocaat.