Snuisteren in kofferbakken aan de Oude Pastorie

Ham

Zondagvoormiddag was het ongewoon druk rondom de Oude Pastorie. Netjes op een rij stonden auto’s met hun kofferbakken geopend, met daarin tweedehandsspullen. Dit jaar waren niet enkel plaatselijke inwoners van de partij, ook bewoners uit de randgemeentes boden zich als verkopers aan. “We noteerden een 80-tal inschrijvingen en behielden het concept van onze debuuteditie van vorig jaar. Nieuw is wel dat we dit najaar ook nog een garageverkoop voorzien, want blijkbaar was niet iedereen gewonnen voor het idee om de koopwaar naar hier te vervoeren”, weet Evy Driesen van de dienst Vrije Tijd. (sb)