Werkstraf voor Halenaar die drank op andermans naam koopt

Een 27-jarige man is maandag in Hasselt veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur voor het oplichten van een drankenhandel in Halen. Tussen maart en mei 2020 ging de dader er shoppen en vroeg de factuur op te sturen naar een bedrijf waar hij totaal niets mee te maken had.

De twintiger liet in totaal acht facturen opmaken wat goed was voor 1.756 euro aan drank en sigaretten. Het begon met kleine bestelling waarna hij overmoediger werd. Toen de facturen terugkwamen met de melding van het niet gekende adres, ging de bal aan het rollen. Hij probeerde nog de meubelen te redden dat het BTW-nummer zou toebehoren aan zijn vader, maar het verhaal raakte kant noch wal. Het parket stelde aanvankelijk een bemiddeling voor, maar daar ging de betichte niet op in. De verdediging stelde dat de twintiger op het moment van de feiten in een vechtscheiding zat en een alcoholprobleem had. Intussen zou die situatie verbeterd zijn en werd hij toegelaten tot collectieve schuldenregeling. De oplichting komt hem nu op een werkstraf van 60 uur en een boete van 208 euro te staan. Als hij de werkstraf niet voltooit, hangt hem zes maanden cel boven het hoofd. Aan de drankhandelaar is de dader een bedrag van 2.056 euro verschuldigd.