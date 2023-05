POLL. Drie vragen na de exit van Remco Evenepoel in de Giro

Evenepoel ging voor zijn vertrek naar België – op veilige afstand en met mondmasker – nog even langs bij zijn ploegmaats. — © Wout Beel

Geen Remco Evenepoel meer in de Giro. Het virus dat hij zondag niet bij naam wilde noemen, kreeg de wereldkampioen te pakken en dus moest hij – hoe jammer ook – Italië verlaten. Wat nu met de planning van Evenepoel? Krijgt die een nieuwe wending, of juist helemaal niet? En wie is volgens u de nieuwe topfavoriet voor het roze?