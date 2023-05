Van zitbanken met zonnepanelen tot slimme vuilnisbakken: dit zijn de aanbevelingen van het Genkse Junior Team

GENK

Een zitbank met een zonnepaneel om bijvoorbeeld je gsm op te laden, slimme vuilnisbakken, een ‘Iedereen welkom’-muur, een wereldbol rond een glijbaan en een wedstrijd rond zwerfvuil. Het zijn de vijf aanbevelingen die het Genks Junior Team heeft uitgewerkt na een maandenlange zoektocht naar initiatieven die het aangenamer kunnen maken voor de Genkse jongelingen. “Ze deden inspiratie op in TechVille en Labiomista”, zegt schepen van Jeugd Karel Kriekemans. (cd&v). “Ze namen ook deel aan de Buitenspeeldag om ook met andere kinderen na te denken over ideeën. Alle wensen en dromen zijn verzameld in een pot. Die hebben geleid tot 19 voorstellen. Daar blijven er vijf van over die we dan ook effectief zullen trachten te realiseren.”