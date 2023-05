Roekeloze bestuurder of technisch defect? Amateurbeelden tonen hoe Tesla ravage aanricht in Noorse stad — © Twitter

De bestuurder van een Tesla heeft in de Noorse stad Bergen een ravage aangericht. Amateurbeelden laten zien hoe het voertuig in de nacht van zaterdag op zondag onder meer enkele paaltjes ramde en uiteindelijk tegen een winkel tot stilstand kwam. Voordien moest ook al het terras van een nachtclub eraan geloven.

Als bij wonder vielen er naast de bestuurder geen gewonden. De taxichauffeur, een man van in de veertig jaar, werd na het ongeval overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens hem was het incident te wijten aan een technisch defect aan zijn Tesla. De politie voert momenteel een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

