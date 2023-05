Sint-Antoniusgenootschap maakt 3.200 euro over aan goed doel

Bocholt

De Landelijke Gilde Bocholt-Kaulille houden al jaren de Bocholtse traditie van Sint Antoniusverkoop in stand, samen met de dames van Samana en heel wat vrijwilligers. “In La Meusse werd in 1910 verslag gedaan over deze opmerkelijke openbare verkoop van vlees en groenten. Ook toen al gebeurde dat voor een goed doel. In Bocholt pikten we draad ruim 30 jaar geleden weer op”, vertelt Friedo Steensels van het genootschap. En die openbare verkoop blijft een succes waar jong en oud op afkomt. “Daar zal onze gratis borrel wel voor iets tussen zitten. Al spreekt de veiling van de varkenskop het meest tot de verbeelding. De opbrengst van 3.200 euro verdelen we dit jaar onder de drie Samana-afdelingen en kleuterschool De Driehoek”, besluit Steensels. De Samana-dames en leerkrachten van De Driehoek presenteerden de organisatoren een mand met een hapje en drankje. “Dankzij deze schenking kunnen we eenzame mensen uitstappen aanbieden”, klinkt het bij Samana. (rdr)