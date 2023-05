Leerlingen lopen door regenboogkleurige stofwolk op Dag van de Diversiteit

Bilzen

Het Atheneum Martinus organiseerde vorige week een kleurrijke ‘Dag van de Diversiteit’. “We vinden zo’n dag belangrijk, omdat we respect hoog in het vaandel dragen en we willen dat onze school een plaats is waar iedereen zich veilig voelt”, aldus de schooldirectie.

De Color Run was een perfecte afsluiting van een dag vol diversiteit — © RR

In de ochtend werden er krijttekeningen op de speelplaats gemaakt en was er een boeiende lezing van Riadh Bahri. Als afsluiter was er de Color Run, waaraan zowel leerlingen als leerkrachten vol enthousiasme deelnamen. Aan de finish wachtte een kleurrijke stofwolk. En de leerlingen vonden de dag geweldig. “Een zeer mooi project. Het is belangrijk dat je iemand accepteert zoals die is en respect voor hen hebt. Daar staat deze dag voor”, aldus Feijne Lankreijer van 4 Latijn. (joge)