Ook in Imola weer experiment met kwalificatie in Formule 1

Na een weekend rust maken de Formule 1-coureurs zich op voor een Europese drieweekse. Komend weekeinde wacht de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola en daarna volgen de races in Monaco en Barcelona.

Na de eerste van in totaal zes sprintweekenden in Baku, met een nieuwe opzet, wordt er ook komende zaterdag in Imola weer op een bepaalde wijze geëxperimenteerd. In plaats van dertien setjes banden krijgen de teams slechts elf setjes rubber van leverancier Pirelli om het hele weekeinde te gebruiken.

Tijdens de kwalificatie is er geen vrije bandenkeuze, zoals tijdens de reguliere weekenden het geval is. In Q1 mag alleen de hardste band worden gebruikt, in Q2 de medium-band en voor de top-10 in Q3 is alleen de zachtste band beschikbaar.

Na Imola wordt de genoemde kwalificatie-opzet later dit seizoen nog een keer getest. Max Verstappen sprak eerder de hoop uit dat het niet te koud wordt in Imola, omdat het anders lastig wordt om met name de hardste band snel op temperatuur te krijgen. Voorlopig lijkt het erop dat de temperatuur komende zaterdag rond de 20 graden ligt, terwijl er ook kans is op regen.

© Getty Images via AFP

In Italië is komend weekeinde ook voor het eerst de nieuwe full-wet-regenband van Pirelli beschikbaar, indien nodig. Het is de eerste regenband van de Italiaanse leverancier die geen bandenwarmer nodig heeft. Op de full wets van vorig jaar was veel kritiek van de coureurs.

PROGRAMMA

Vrijdag

eerste vrije training: 13.30 uur

Tweede vrije training: 17.00 uur

Zaterdag

derde vrije training: 12.30 uur

Kwalificatie: 16.00 uur

Zondag

race: 15.00 uur