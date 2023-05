Beerschot maakt schoon schip en neemt afscheid van vijf spelers

De 25-jarige Léo Seydoux en 21-jarige Nicksoen Gomis werden het afgelopen seizoen gehuurd van respectievelijk Westerlo en Sheffield. Die eerste was de enige speler bij Beerschot die dit seizoen in alle officiële wedstrijden in actie kwam. De passage van Gomis was een stuk minder succesvol. Hij mocht in februari invallen in de thuisnederlaag tegen kampioen RWDM (eindstand 0-1) maar kwam voor het overige geen enkele keer in actie voor de Kielse ratten.

Ook de aflopende contracten van Abraham Okyere, Ilias Moutha-Sebtaoui en ervaren rot Frédéric Frans (34, ex-Lierse) worden niet verlengd. Die laatste blijft mogelijk wel aan boord in een andere rol.

© BELGA

Dante Rigo, wiens verbintenis ook afloopt, hoopt Beerschot wel aan boord te kunnen houden. De gespreken voor een verlengd verblijf zijn volop aan de gang. De 24-jarige middenvelder kwam in januari 2022 over van PSV en was dit seizoen in twintig competitiewedstrijden goed voor twee goals en twee assists.

Beerschot verloor zaterdag op de laatste speeldag van de Challenger Pro League met 1-2 van Lierse en eindigde op de derde plaats in het klassement met 49 punten, twintig minder dan kampioen RWDM (69).