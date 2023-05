Paramilitairen beschuldigen Soedanees leger van bombardement op ziekenhuis in Khartoem

In Soedan hebben de paramilitaire Rapid Support Forces het reguliere leger ervan beschuldigd een ziekenhuis in het centrum van de hoofdstad Khartoem te hebben gebombardeerd. De groepering stelde maandag in een verklaring dat bij de aanvallen “tientallen onschuldige mensen omkwamen en gewond raakten”.

De bewering kon nog niet onafhankelijk worden geverifieerd, maar op Twitter circuleren eveneens getuigenissen over een aanval op het ziekenhuis. Het ziekenhuis zou eerder deze maand ook al het doelwit zijn geweest van aanvallen.

De nieuwe aanvallen brengen een vorige week gesloten akkoord tussen de strijdende partijen in het conflict in gevaar. Beide kampen hadden namelijk beloofd burgers te beschermen en humanitaire hulp toe te laten.

Generaals

Een al langer sluimerend conflict tussen generaal en de facto president Abdel Fattah al-Burhan enerzijds en de leider van de paramilitaire beweging RSF Mohammed Hamdan Dagalo ontspoorde op 15 april in een open oorlog. Een akkoord over de overgang naar een burgerlijk bestuur, eerder dit jaar, hield in dat de paramilitaire RSF in het leger opgenomen zou worden, maar daartegen verzette Dagalo zich. Uiteindelijk kwam het tot een nietsontziend gewapend conflict.

De hulporganisatie CARE waarschuwde al dat de gezondheidszorg als gevolg van het conflict momenteel erg beperkt is, zeker in Khartoem. Bijna twee derde van de gezondheidscentra in de stad zijn volledig gesloten en slechts één op de zes functioneert normaal. De organisatie roept op tot een ongehinderde humanitaire toegang in alle delen van het land en een algemeen staakt-het-vuren. De aanhoudende gevechten brengen bovendien de nakende oogst, en daarmee de voedselvoorziening van het land, in gevaar, klonk het.