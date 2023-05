Tongenaar (21) drie keer op één dag voor rechter: inbraakpoging in bakkerij en drugs dealen

De 21-jarige Tongenaar, die reeds onder elektronisch toezicht staat, had maandagochtend drie vonnis op zijn naam staan. De veelpleger moest vorige maand verschijnen voor zowel een inbraakpoging bij een bakkerij, het dragen van een springmes en de verkoop van cannabis en het geneesmiddel XANAX.

In de nacht van 4 september 2020, rond 3.30 uur, probeerde de jonge twintiger samen met een vriend de frisdrankautomaat bij een bakkerij in Tongeren open te breken. Een buurman alarmeerde de politie waardoor de dieven meteen gearresteerd konden worden. De twintiger droeg ook een ijzeren ringsleutel en twee schroevendraaiers bij zich. “Ze pleegden de feiten uit verveling en geldgebrek”, aldus de Tongerse procureur. Voor de diefstalpoging krijgt de man 4 maanden cel met uitstel onder voorwaarden.

Drugs en messen

Het geldgebrek zou ook in 2021 voor problemen zorgen. Zo moest hij zich ook verantwoorden voor het dealen van cannabis en XANAX tussen februari en juni van dat jaar. “De politie werd opgeroepen naar de woning van de man omdat zijn vriendin toen bewusteloos in bed lag nadat ze drugs hadden gebruikt”, zo stelde de aanklager. “De man overhandigde 21,7 gram cannabis die hij eerder verstopt had in zijn onderbroek aan de agenten. De inspecteurs troffen in de woning ook nog een precisieweegschaal en verpakkingsmateriaal aan.” Whatsappberichten in zijn telefoon wezen verder ook op drugshandel. Hiervoor krijgt hij acht maanden en een geldboete van 8.000, beiden met deels uitstel onder voorwaarden.

Tot slot werd de twintiger op 19 juli 2021 en op 12 juni 2022 telkens met messen aangetroffen. “Hij liep in 2021 met een mondmasker en latex handschoenen over straat rond terwijl hij een plooimes vasthield”, aldus de aanklager. “Een jaar later kreeg de politie een melding over een burenruzie. Ter plaatse zagen de agenten hoe de man een springmes van 27 centimeter in de haag weggooide.” Voor het dragen van de messen krijgt hij telkens een geldboete van 800 euro.