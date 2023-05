Voorzitster Jacqueline Mahieux is vooral teleurgesteld over de timing van de communicatie. — © Luc Daelemans

KRC Genk Ladies voelt zich flink benadeeld voor de bekerfinale van donderdag tegen Standard. Niet onlogisch, want die finale vindt plaats op … Sclessin. Allesbehalve neutraal terrein. En dan is er nog die verplichte combiregeling. “Er is zwaar geblunderd”, vindt Genk Ladies-voorzitster Jacqueline Mahieux.