LIVE. Gemeenteraad van Genk over jaarrekening en agressie op perrons

Op de agenda staan onder meer een wissel van gemeenteraadsleden, de overeenkomst met Kind en Taal tot 2025, de jaarrekening en het retributiereglement voor Genk on Stage. Rina Simons (Vooruit) stelt vragen over agressie op de perrons van De Lijn aan het station, Gaby Colebunders (pvda) peilt naar de verkeersveiligheid en Cansu Pinarci (cd&v) naar een stand van zaken bij de herinrichting van de terril van Waterschei. Annita Laporte (cd&v) wil meer weten over de verkeersplannen van de stad en Geert Reyskens (N-VA) over de preventieve aanpak van zelfmoord. (Chris Nelis)