Jan Polanc (UAE Team Emirates) stopt op 31e met hartproblemen: “Niet de manier waarop ik wilde stoppen als renner”

“Uiteraard is dit niet de manier waarop ik wilde stoppen als renner, maar ik kan heel tevreden zijn als ik terugkijk”, zegt de renner van UAE Team Emirates maandag op de website van zijn ploeg. “Ik ben tien jaar profrenner geweest en maakte sinds het begin deel uit van UAE. Samen hebben we mooie herinneringen gemaakt. Ik hoop op een of andere manier deel te blijven uitmaken van deze familie.”

De hartproblemen van Polanc doken op tijdens tests in de winter van 2022. Na verder onderzoek is het volgens de ploeg te gevaarlijk om aan topsport te blijven doen.

Polanc won twee ritten in de Ronde van Italië, in 2015 en 2017 (waarin hij als elfde eindigde), en mocht in 2019 de roze trui dragen. Vorig jaar kon de Sloveen het zegegebaar maken in de Italiaanse semiklassieker Trofeo Laigueglia. In 2023 reed de team- en landgenoot van Tadej Pogacar geen wedstrijden.