Na commotie over regenboogvlag: stad Genk slaat terug met campagne tegen homofobie

De gebeurtenissen vorige week in de afdeling Techniek en Innovatie van het Atlascollege waarbij zo’n 100 jongeren zich agressief gedroegen tijdens een actie rond diversiteit zindert nog na.

De stad Genk heeft nu in samenwerking met Ogwa een zichtbare campagne opgezet in de strijd tegen homofobie. De scholen van het Atlascollege en ook het Lyceum hebben in dat kader inmiddels al regenboogvlaggen uitgehangen. Maandagavond moet een vlag van vier op twaalf meter tegen de voorgevel van het stadhuis de campagne kracht bij zetten. “Tijdens de week zijn er nog tal van activiteiten zoals een luisterlezing in de bibliotheek, een expo, een picknick in het Molenvijverpark en een LGBTI+-filmavond”, zegt schepen van Samenleven Anniek Nagels.

“We sluiten de week af met de IDAHOT Closing Party. Daarnaast zal van C-mine tot aan Kattevennen, heel de week de regenboogvlag uithangen. We kiezen als stad er ook voor om op 17 mei onze sites via sociale media in de kijker te zetten met beelden waar enkel koppels van hetzelfde geslacht op te zien zijn. We willen laten zien dat we als stad achter de holebi- en transgendergemeenschap staan.”

Nog zegt schepen Nagels dat er afspraken met de scholen worden gemaakt om in dialoog te gaan met jongeren die homofoob zijn. “Iedereen is vrij om een overtuiging te hebben”, zegt Nagels. “Maar dat betekent niet dat je door die overtuiging iemand anders zijn vrijheid moet beperken. In die zin is het belangrijk dat dit ook duidelijk wordt gemaakt. Met de campagne werken we aan bewustmaking. Daarnaast zijn individuele gesprekken evenzeer noodzakelijk.”