TRANSFERS. Bayer Leverkusen neemt Grimaldo gratis over van Benfica

Grimaldo was een vaste waarde bij Benfica, waarmee hij dit seizoen in de achtste finales van de Champions League twee keer van Club Brugge won. Met zeven goals en vijftien assists in 52 wedstrijden had hij een grote waarde voor het Portugese team, maar onderhandelingen over een nieuw contract sprongen af.

Frankfurt versterkt aanval met Marmoush

De Egyptische international Omar Marmoush draagt volgend seizoen de kleuren van Eintracht Frankfurt. Hij ondertekende maandag een contract tot 30 juni 2027. Marmoush (24) komt transfervrij over van VFL Wolfsburg. Dit seizoen scoorde hij vijf keer in 31 competitieduels.

In het shirt van Egypte is de spits goed voor vier doelpunten in zeventien interlands. Vorig jaar stond Marmoush in de basis tijdens de finale van de Afrika Cup, waarin Egypte van Senegal verloor.