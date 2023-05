Hasselt

Het ziet ernaar uit dat de Turkse Belgen dit weekend opnieuw in de Trixxo Arena in Hasselt kunnen stemmen voor de tweede ronde van de Turkse presidentsverkiezingen. “Die tweede ronde is nog niet officieel, de telling van de buitenlandse stemmen is nog niet afgelopen”, zegt Taner Ikiz die de AKP-campagne in Limburg coördineert.